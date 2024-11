Wie ein harmonisches Zusammenspiel von Musiknoten entsteht ein Parfum in sorgfältig aufeinander abgestimmten Schritten. Jede Blüte, jedes Molekül trägt zum Gesamterlebnis bei, so wie eine Musikerin jede Note spürt und formt, bis die Melodie entsteht. Die Zutaten werden in reiner Form gemischt und in Alkohol verdünnt, je nachdem in hoher oder niedriger Konzentration. Die Rohstoffe sind flüssig wie beispielsweise Rosenöl oder -absolue. Es gibt aber auch feste Bestandteile, erklärt Guichard. Steinige Harze oder ein Stück Weihrauch beispielsweise werden in den Duft «geschmolzen». Dann gibt es Puder, aus der Natur extrahierte oder durch Chemie hergestellte synthetische Noten.