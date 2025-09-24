Schönes Haar scheint heute weniger eine Gnade der Natur als eine Frage der richtigen Kaufentscheidung zu sein. Aber was ist wirklich drin in den Mixturen und was ist dran an den Versprechen? Misstrauen ist angebracht. Tatsächlich sind Shampoos heute hoch entwickelte Hightech-Produkte mit patentierten Wirkstoffen. Bei dem grossen Angebot an Shampoos für die unterschiedlichsten Haartypen kann es leicht passieren, dass man eines kauft, das nicht zu einem passt.