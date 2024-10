Das sind die vier grössten Beauty-Trends der Saison

Ein frisch aussehender Teint ist der Traum von vielen. Was Wunder, ist er von Luxushäusern wie Chloé (Bild), Hermès, Loewe, Prada und Miu Miu perfektioniert worden: Der Teint strahlt geradezu von innen heraus. Für das scheinbar makellose Hautbild der Models sind Flüssigfoundations und Concealer nur punktuell zum Einsatz gekommen. Dezent eingesetzte Highlighter betonen die Gesichtszüge sanft, ohne dabei geschminkt zu wirken. Das rückt die natürlichen Konturen in den Fokus. Während die Lippen in neutralen Tönen gehalten sind, bekommen die Augen dank Lidschatten in warmen Erdtönen Tiefe.