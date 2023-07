Die Zeiten von dicken Make-up-Schichten mit hoher Deckkraft sind wohl definitiv vorbei: Der neue Beauty-Trend rund um Skin Tints sorgt dafür, dass wir unsere natürliche Schönheit wieder mehr zu schätzen wissen und der natürliche Hautton wieder mehr in den Fokus rückt. An sonnigen Tagen, an denen ein normales, gut abdeckendes Make-up schnell zur Last werden kann und für Hautunreinheiten sorgt, macht die Verwendung von leichten Produkten den Unterschied. Was steckt hinter dem Trend rund um die Skin-Tint-Produkte?