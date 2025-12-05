Der grosse Guide zu euren Unterlidern

Die Meinung, dass speziell entwickelte Augencremes überflüssig sind, hält sich standhaft. Dabei ist das völliger Quatsch. Unsere Haut ist unter den Augen um einiges dünner, als im restlichen Gesicht und braucht dort deshalb auch viel reichhaltigere Pflege. Nur welche? Bei all den verschieden Inhaltsstoffen kann man schnell mal den Überblick verlieren. Um herauszufinden, was euer Augenlid am besten wieder zum Leuchten bringt, müsst ihr erstmal fest machen, zu welchem der drei verschiedenen Typen ihr gehört. Unser Guide erklärt, woher eure Probleme kommen und was ihr am besten dagegen tun könnt.