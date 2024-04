Ähnlich rasant revolutionierte Kylie Jenner mit Kylie Cosmetics den Lippenstiftmarkt. Sie lancierte jeweils zu ihren flüssigen Lippenstiften einen passenden Lipliner als fertiges Set, bis anhin wurden beide Produkte immer getrennt angeboten. Heute gibt es 38 Farbkombinationen. Kylie Cosmetics erzielte innerhalb der ersten 18 Monate nach der Gründung einen Umsatz von 420 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2019 verkaufte Kylie Jenner 51 Prozent ihrer Marke an Coty Inc. für 600 Millionen US-Dollar, was die Gesamtbewertung der Marke auf etwa 1,2 Milliarden US-Dollar brachte.