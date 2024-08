Die 5 berühmtesten Frisuren aller Zeiten

Wir alle haben diesen einen Stuhl in der Wohnung, der keinen weiteren Zweck erfüllt, als die nicht mehr ganz sauberen, aber auch noch nicht wirklich dreckigen Klamotten zu beherbergen. Ausserdem gibt es da noch eine ganz bestimmte Schublade in der Küche, in der von Streichhölzern über Schere bis zum klimpernden Kleingeld alles ein chaotisches Zuhause findet. Und dann, ja dann haben wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit noch genau den gleichen Ordner auf unseren Smartphones (es darf wahlweise auch ein Pinterest-Board sein). Die Aufschrift? «Frisuren» oder «Haare». Man will beim nächsten Coiffeur-Besuch schliesslich die richtige Inspo aus dem Ärmel zaubern können.