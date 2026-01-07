Die 6 besten Tricks für voluminöses Haar

1. Falscher Haarschnitt

Tragt ihr zufälligerweise auch einen Longbob? Wenn ja, habt ihr wahrscheinlich dasselbe Problem wie ich: Sind alle Haare auf die selbe Länge geschnitten, entsteht überhaupt keine Bewegung in der Mähne. Wählt das nächste Mal beim Friseur einen Stufenschnitt – mache ich definitiv auch wieder! Der lässt die Haare gleich viel voluminöser aussehen und erleichtert das Styling.