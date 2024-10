Von einem Eyeliner lassen viele Menschen die Finger, weil das Handling nicht gerade einfach ist. Wie wird der Lidstrich auch bei Laien gleichmässig?

Das Auftragen ist für viele eine Herausforderung. Das muss aber nicht sein: Ein Eyeliner mit einer feinen, präzisen Spitze oder eine Gel-Variante bietet beim Auftragen mehr Kontrolle. Um den Lidstrich gerade zu ziehen, empfehle ich, mit kleinen Punkten oder kurzen Strichen entlang des Wimpernkranzes zu beginnen und diese dann vorsichtig miteinander zu verbinden. So entsteht eine gleichmässige Linie, ohne gleich alles in einem Zug machen zu müssen. Ein weiterer Tipp: Schaut gerade in den Spiegel und beginnt immer in der Mitte des Augenlids. Arbeite dich nun nach aussen vor und setze zum Schluss den inneren Teil des Lidstrichs. Was auch hilfreich sein kann: Lege den Stift oder Pinsel «sozusagen» auf die Wimpern und ziehe ihn langsam nach hinten. Wenn es schwierig ist, den «Wing» symmetrisch hinzubekommen, ist es hilfreich, ein Stück Klebeband oder eine Karte am äusseren Augenwinkel anzusetzen, um die Linie möglichst gerade zu ziehen. Übung macht bekanntlich den Meister oder die Meisterin. Bei einem Patzer tränke ich ein Wattestäbchen in etwas Make-up-Entferner und korrigiere diesen damit.