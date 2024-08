Als Pre-Wash-Haarmaske

Euer Schopf könnte eine Extraportion Pflege gebrauchen? Dann ran an unseren neuen besten Freund: Das Gel der Pflanze aus der Schale lösen, zerdrücken und von der Kopfhaut (denn auch die profitiert von den pflegenden Inhaltsstoffen) bis in die Spitzen einmassieren. 15 Minuten einwirken lassen und im Anschluss wie gewohnt waschen – hi geschmeidige Mähne.