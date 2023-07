Man hört ja so manche Mythen. Auf die Haare solle man sein Parfum sprühen oder in die Luft, um dann darunter hindurchzuflitzen. Viele verreiben ihr Duftwässerchen zwischen den Handgelenken, wieder andere tupfen es sich in den Nacken. Aber welcher Körperteil eignet sich denn nun wirklich am besten?