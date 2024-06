Ihre erste Kindheitserinnerung an ein Kosmetikprodukt?

Oh, das war in meinen Jugendtagen. Meine Mutter arbeitete in einem kosmetischen Familienunternehmen, meine Tante bei Alrodo (heute: Marionnaud) und meine Gotte hatte ihr eigenes Kosmetikstudio. Leider litt ich als Jugendliche unter unreiner Haut, weshalb mich vor allem meine Gotte mit entsprechenden Produkten und kosmetischen Behandlungen versorgte.