Die easy Frisur, die Skandinavierinnen lieben

Hej! Nach all den digitalen Shows, stecken wir endlich wieder knietief drin im Modezirkus. Der Vorhang ist gefallen, die letzten Models der Fashion Week in Kopenhagen sind gelaufen und der letzte Street Style fotografiert. Wir haben die Strassen der dänischen Hauptstadt für euch durchkämmt und können nun (fast) live und in Farbe und mit ziemlich grossem Wahrheitspotenzial berichten: In die Haare waschechter Scandi-Girls darf der nordische Wind so richtig reinsausen, sie dürfen fliegen und zerzausen. Ist irgendwie nichts für euch? Dann legen wir euch diese eine aufgeräumte Variante ans Herz, die wir vermehrt an den wichtigsten Frauen des Businesses gesehen haben. Wenn sich Influencerin und Scandi-Urgestein Tine Andrea (siehe Bild oben) nämlich endlich umdreht, dann sehen wir, es ist.... Trommelwirbel...

... der geflochtene Pferdeschwanz