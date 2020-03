Die einzigen 3 Inhaltsstoffe, die wirklich helfen

Könnt ihr euch noch an die Tage erinnern, an denen euer Mami euch lediglich ein bisschen von der 5-Franken-Feuchtigkeitscreme ins Gesicht schmierte, die sie vom letzten Wocheneinkauf mitgebracht hatte, und alles war gut? Nun, von da an ging es irgendwie bergab. Mehr Tiegel, Seren und Cremes mussten her – und doch stehen wir ab und an vor dem Spiegel und verzweifeln beim Anblick unserer Haut. Woher soll man auch wissen, welcher Hauttyp der eigene ist und was die Haut nun genau braucht? Was macht man also? Man geht auf Nummer sicher und kauft von allem ein bisschen.