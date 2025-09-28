Neumond

Der Neumond ist der Beginn des Mondzyklus und kann wie der Frühling als Neustart verstanden werden - der perfekte Zeitpunkt, mal wieder ein neues Produkt auszuprobieren oder die Haarfarbe zu ändern. Es ist ein guter Zeitpunkt, Altlasten oder schlechte Gewohnheiten loszuwerden: etwa in Form eines Körperpeelings und einer ausgiebigen Dusche. Danach braucht die Haut besonders viel Pflege: Eine feuchtigkeitsspendende Bodylotion oder ein Öl sind ein Muss! Während des Neumonds soll die Haut Nährstoffe aus Kosmetikprodukten besonders gut aufnehmen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, ein neues Fitnessprogramm auszuprobieren.