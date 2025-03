Pflege für die Mähne

Bevor ihr euch nun eine grosse Portion Vaseline in die Längen schmiert, lest lieber weiter. Für die Hair-Slugging-Methode benötigt man nämlich Haaröl, eine Socke und ein Scrunchie. Und so gehts: Das untere zwei Drittel der Mähne wird mit Öl behandelt und über Nacht in eine flauschige Socke gesteckt, die mit einem Scrunchie befestigt wird. Die erhöhte Wärme unter der Socke hilft dem Öl in die äussere Schuppenschicht einzudringen und intensiv Feuchtigkeit zu spenden. Das Ergebnis am Morgen danach: Glänzende Haare, die von Mal zu Mal gesünder aussehen.