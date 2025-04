Ein Bad Hair Day? Dem schlagen wir nun locker ein Schnippchen – oder genau gesagt ein Knötchen. Die Hüter der Eleganz der High-Fashion-Brands wie Chanel, Dior oder Saint Laurent setzen auf Haarknoten in allen Facetten. Den Fantasien sind in puncto Stil oder Schmuck keine Grenzen gesetzt, da er sowohl messy, streng nach hinten, mit Flechtdetail oder als Half-Bun getragen wird. Für einen edgy Look gilt: Je eleganter das Outfit, desto zerzauster darf der Dutt sein.