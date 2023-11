Für das Mini-Treatment sollten eure Haare feucht sein. Greift nun zum Öl eurer Wahl und massiert vier bis fünf Tropfen davon für ein paar wenige Minuten in eure Haare und Kopfhaut ein. Versucht euch so gut wie möglich an diese Menge zu halten. Sonst könnten eure Haare danach fettig aussehen. Das Öl lässt ihr nun für mindestens eine Stunde einwirken. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch über Nacht drin lassen. Danach wascht ihr eure Haare mit einem milden Shampoo und einem Conditioner aus. Wer zu wenig Zeit hat, kann das Öl auch in sein Shampoo geben und die Haare wie gewohnt waschen. Wichtig: Greift unbedingt zu hochwertigen und kaltgepressten Ölen. Dann können sie auch ihre ganze Wirkung entfalten.