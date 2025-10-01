Grau überpinseln

Früher oder später tauchen sie bei uns allen auf: die grauen Haare. Wer sich noch nicht mit ihnen anfreunden möchte, der darf natürlich drüber färben (lassen). Aber: Auch in diesem Fall nicht einfach blind zu einem zu harten Ton greifen. Die Kombi aus Naturton und dezenten Highlights macht das Gesamtbild obenrum weicher. Vor allem als «Rahmen» ums Gesicht herum wirkt eine etwas hellere Nuance freundlich und öffnend. Das ungeliebte Grau fällt so – sollte es doch wieder durchblitzen – ausserdem gleich viel weniger ins Gewicht.