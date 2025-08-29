Diese 5 Fehler haben wir bisher beim Haarewaschen gemacht

Fehler 1: Shampoo und Conditioner aufs ganze Haar auftragen

Shampoo gehört in den Ansatz, Conditioner in die Längen. Warum? Die Talgdrüsen in unserer Kopfhaut produzieren Fett, das sich im Haaransatz absetzt. Klingt fies, lässt sich mit Shampoo bekanntermassen aber ganz einfach auswaschen. In den Längen kommt von diesem Fett kaum etwas an, weshalb die tendenziell eher trocken sind. Hier reicht für die Reinigung das Restprodukt, das beim Waschen des Oberkopfes hinunterfliesst. Um die trockenen Spitzen mit genügend Feuchtigkeit zu versorgen, massieren wir hier und nur hier (die Kopfhaut fettet sonst zusätzlich) anschliessend den Conditioner ein.