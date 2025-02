Wie lange dauert eine Behandlung und in welchen Abständen sollte man vorbeikommen?

Entweder elf oder 22 Minuten in einem Ganzkörper-Rotlichttechnologiebett – kombiniert mit einer geführten Meditation. Um das Licht an der Haut und am Körper kennenzulernen, sollte man mit der kurzen Variante beginnen. Die Wissenschaft hat wiederholt gezeigt, dass zehn Anwendungen innerhalb von drei bis vier Wochen nötig sind, um erste Resultate in puncto Faltenreduktion zu sehen. Schmerzlinderung und Entspannung bemerkt man hingegen sofort. Wir geniessen es jedes Mal, wenn neue Kundinnen und Kunden nach ihrer ersten Anwendung dermassen entspannt sind, dass sie geradezu aus dem Studio schweben.