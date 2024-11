Die Bananen-Klammer

Besonders im Trend ist derzeit die sogenannte Bananen-Klammer. Der Name stammt von der Form der Haarklammer, die leicht gebogen ist. Influencerinnen und Modeikonen wie Matilda Djerf zeigten sich bereits mit dem Accessoire und machten mögliche Frisuren vor. Die Klammer kann beispielsweise simpel mit einem Pferdeschwanz getragen werden. Sie verleiht der Frisur jedoch einen eleganteren und gleichzeitig entspannteren Look. Alternativ kann sie in einem Halb-Zopf anstelle eines Haargummis verwendet werden.