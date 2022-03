Wehe dem, der an uns das erste graue Haar entdeckt! Der Moment, in dem man aus seiner ausreichend pigmentierten, (doch bitte) ewig währenden Jugend gerissen wird, ist für viele ein schwer verdaulicher. Aber was genau ist eigentlich so schlimm an einer weissen Haarpracht? Daenerys Targaryen: Bosslady mit feuerspeiendem Drachenrudel – weisse Haare. Storm: rasante Superheldin im Catsuit, die das Wetter beherrscht – weisse Haare. Elsa: weltweit verehrte Eisprinzessin mit eigenem Smash Hit – weisse Haare. Und jaja, auch im echten Leben fallen uns gute Beispiele ein: Forty-something Sarah Harris, Deputy Editor and Fashion Features Director der britischen Vogue, ergraute im Alter von 16, Kate Moss, legendäres Supermodel, färbte sich einst graue Strähnen, Ariana Grande warb mit endlos langer Silberfuchs-Mähne für Reebok.