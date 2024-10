Wie wachsen Haare überhaupt?

Unsere komplette Körperbehaarung wächst in einem Zyklus mit drei Phasen. Für uns entscheidend ist vor allem die erste. Dort wird die Wurzel gebildet und das Haar beginnt zu wachsen. Jede Haarzelle wird durch kleine Blutgefässe genährt, wobei eine hohe Zellteilungsrate erfolgt. Hier kommen dann auch unsere guten Eiweisse ins Spiel, die für wohlgenährte Zellen sorgen. Durch die ständige Bildung neuer Zellen werden die älteren nach und nach durch den Haarwurzelkanal nach oben geschoben. Sie entfernen sich immer mehr von der Wurzel, dehydrieren und sterben ab. Game Over? Ganz und gar nicht: Die abgestorbenen Zellen verhornen, gewinnen an Stabilität und werden durch die Kopfhaut herausgeschoben. Hallo Haar!