Diese Make-up-Trends geben an den Festtagen den Ton an

Social Media prägt Trends stark – wie beeinflussen Tiktok und Instagram Ihre Arbeit?
Sophia Singh: Sie sind eine grosse Inspirationsquelle für mich. Ich sehe, was gerade angesagt ist, und bleibe so am Puls der Zeit. Ein Grossteil meiner Kundschaft wünscht sich mittlerweile Looks, die sie online gesehen haben. Meine Aufgabe ist es, diese viralen Trends so zu übersetzen, dass sie im echten Leben funktionieren.
Was läuft beim Make-up oft schief?
Viele schminken sich nicht typgerecht – sie kopieren Looks von Social Media, die nicht zum eigenen Gesicht passen. Make-up sollte immer die individuellen Vorzüge betonen und nicht Trends nachahmen. Dasselbe gilt für die Haut: Ohne eine richtige Hautanalyse oder einen passenden Foundation-Ton wirken Produkte oft unruhig. Heute bestellen viele Leute Produkte online – eine professionelle Beratung macht jedoch den Unterschied.
Wo liegt die Grenze zwischen kreativem Experiment und too much?
Im Moment bin ich kein grosser Fan von kreativen Experimenten. Vielleicht liegts mit meinen 37 Jahren am Alter oder einfach daran, dass sich mein Fokus verändert hat. Heute liebe ich Looks, die zeitlos, klar und einfach schön sind. Mich reizt es mehr, die natürliche Schönheit zu betonen und moderne Looks zu kreieren, die vielleicht weniger kreativ, aber für mich sinnvoll zusammengestellt sind. Weniger Schichten, mehr Pflege, bewusster Glow – für mich ist das die modernste Form von Schönheit. Darum ist der «Elevated Natural Skin»-Look gerade mein Lieblingstrend.
Ein No-Go?
Irgendwie alles, was zu perfekt ist. Also harte Linien. Zu starke Kontur, überzeichnete Augenbrauen oder scharf gezogene Lippen wirken für mich nicht lebendig. Ich bin ein Fan von weichen Übergängen.
Gibts einen Profitrick, den auch Laien sofort umsetzen können?
Ja, Bronzer oder Blush leicht über der Nase, unter den Augenbrauen und auf den Schläfen auftragen – danach sieht man wie nach einem Tag an der Sonne aus.
Was macht für Sie ein typisches Festtags-Make-up aus?
Es darf funkeln – ein Hauch Schimmer oder Glitzer auf den Augen, dazu glossy Lippen und eine schöne Haut. Wenn der Fokus auf den Lippen liegt, zum Beispiel mit Rot- oder Beerentönen, halte ich die Augen eher dezent. Wichtig ist es, einen klaren Fokus zu setzen: Augen oder Lippen, sonst wirkt es schnell überladen.
Looks, die alle Jahre wieder funktionieren?
Warme Smokey Eyes in Bronze oder Espresso oder ein natürlicher glowy Look. Die sind schon fast zeitlos.
Ein Tipp für die Silvesternacht?
Damit das Make-up die ganze Nacht hält, empfehle ich ein gutes Setting Spray und wasserfeste Produkte.
Wann sollte man besser zum Profi?
Bei besonderen Momenten wie einer Hochzeit, einem Shooting, einem Auftritt oder einem speziellen Event. Profis denken anders: Sie berücksichtigen das Licht, die Textur, die Haltbarkeit und perfektionieren den Look dementsprechend.
So lassen sich drei festliche Make-up-Trends vom Laufsteg ganz einfach nachschminken
SCHMUCK MIT FEDERN
«Federartige Linien rund ums Auge – in Form von kleinen Strichen – verlängern optisch den natürlichen Wimpernschlag. Dafür biege ich erst die Wimpern mit einer Wimpernzange und tusche sie anschliessend, um sie zu definieren. Danach ziehe ich mit einem feinen Eyeliner – am offenen Auge – vom Ende oder von der Spitze der Wimpern kleine Linien in deren Wuchsrichtung. Sprich: leicht nach aussen und oben. So entsteht ein definiertes Augen-Make-up, das den Blick öffnet.»
KÜSSEN VERSCHOBEN
«Um diesen extravaganten Look nachzuschminken, empfehle ich einen Farbton, der dem natürlichen Lippenton ähnelt. Die Glitzerpigmente werden punktuell mit einer Pinzette oder einem feinen Pinsel aufgetragen – zum Beispiel nur auf die Lippenmitte. Als Base dient ein Lipbalm oder cremiger Lippenstift. Wer sich zusätzlichen Glanz wünscht, kann zum Schluss etwas Gloss über die Lippenmitte geben: Fängt das Licht ein und lässt die Lippen optisch voller und lebendiger erscheinen.»
EIN HAUCH VON RAUCH
«Für natürliche Smokey Eyes – oder allgemein Lidschatten-Looks – trage ich als Erstes immer eine Eyeshadow-Base auf, damit der Lidschatten gut hält. Am liebsten arbeite ich mit matten bis leicht schimmernden Brauntönen – mindestens zwei, ein heller und ein etwas dunklerer –, die ich entlang des Wimpernkranzes und auf dem Lid verteile. Mit einem speziellen Blendpinsel, der fluffig ist, verblende ich die Farben, damit der Übergang kaum zu sehen ist.»