Diese Make-up-Trends geben an den Festtagen den Ton an

Im Moment bin ich kein grosser Fan von kreativen Experimenten. Vielleicht liegts mit meinen 37 Jahren am Alter oder einfach daran, dass sich mein Fokus verändert hat. Heute liebe ich Looks, die zeitlos, klar und einfach schön sind. Mich reizt es mehr, die natürliche Schönheit zu betonen und moderne Looks zu kreieren, die vielleicht weniger kreativ, aber für mich sinnvoll zusammengestellt sind. Weniger Schichten, mehr Pflege, bewusster Glow – für mich ist das die modernste Form von Schönheit. Darum ist der «Elevated Natural Skin»-Look gerade mein Lieblingstrend.