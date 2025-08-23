Diese Produkte machen den Po straff

Was wir nicht alles tun, um die perfekte Skincare-Routine auszutüfteln. Die Stirn muss pickelfrei sein, Wangen dürfen keine Rötungen haben und unser Teint soll mit der Sonne um die Wette strahlen. Und genau diese Suche nach Perfektion soll nun auch für unsere werte Kehrseite gelten: Booty Beauty machts möglich. Kennt ihr nicht? Keine Sorge, wir zeigen euch die Must-Haves für einen hollywoodreifen Po.
Straffende Masken
Die Marke Bawdy zaubert euch mit ihren Masken straffe, feste und hydrierte Pobacken. Die Inhaltsstoffe sind frei von Chemikalien und auf veganer Basis. Hauptsächlich wird deshalb auf pflanzliches Kollagen, Kamille, Blaualgen und Haferextrakt gesetzt. Allerdings variieren die Stoffe je nach Maske – genauso wie die coolen Sprüche, die drauf stehen: «Slap it» oder «Bite it» sind nur zwei von vier Quotes, die den Maskenspass sogar instagram-tauglich machen.
Üppige Bodylotion für den Po
Die Marke Sol de Janeiro hat sich mit einer reichhaltigen Pflegebutter namens Brazilian Bum Bum Cream für den Allerwertesten einen Namen gemacht. Diese strafft dank Guaranà – das ist eine im Amazonasgebiet beheimatete Pflanze, deren Frucht eine der stärksten Formen von Koffein enthält – die Haut und verwandelt eure Kehrseite mit Cupuaçu-Butter und Kokosnussöl in einen seidig weichen Babypopo. Als kleines Zückerchen obendrauf zieht das Produkt schnell in die Haut ein und ist dank seines sinnlichen Dufts aus Pistazie und Karamell zum Anbeissen.
Streifenfreie Kollagenmaske
Mit der cremigen Maske aus der Dose schenkt euch Anese ein geschmeidiges Hinterteil. Die Inhaltsstoffe Kollagen und Vitamin B pflegen, entgiften und reinigen die Haut. Die Marke verspricht ausserdem, dass Dehnungsstreifen dank der pinken Maske reduziert werden. Ausserdem schmeckt «Down with the Thickness» (wie gut ist bitte dieser Name) nach Pfirsich – gekauft!
Insta-famous Po-Peeling
Wahrscheinlich ist bei euch auch schon mal eine Instagram-Ad vom «That booty tho»-Scrub aufgeploppt. Die Marke Anese verdient es allein schon wegen des (erneut) erstklassigen Produktnamens ein zweites Mal, erwähnt zu werden. Der Booty-Scrub enthält viele Antioxidantien, Fettsäuren und bringt damit den nötigen Schwung in unsere Durchblutung. Dank diesem feinen Peeling dürfen wir uns mit einem schadenfrohen Lächeln von Cellulite, Dehnungsstreifen und trockener Haut verabschieden – auf Nimmerwiedersehen!