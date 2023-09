In Sachen Make-up geht der Trend im Moment generell zu eher natürlichen Looks, die ohne hohe Deckkraft auskommen und die natürliche Schönheit betonen. Golden Hour Make-up lässt sich mit ein paar wenigen Produkten und in einfachen Schritten ganz leicht selbst zuhause umsetzen: Verwendet werden können zum einen Make-up-Produkte in Bronzetönen, aber auch Pfirsich– und Goldtöne helfen dabei einen ätherischen Glanz und einen strahlenden Teint zu erschaffen.