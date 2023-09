Dieser alpine Wirkstoff bringt die Haut zum Strahlen

Und woher kriege ich solche Produkte?

Das Cermony Bliss Center am Flughafen Zürich stellt all seine Kosmetikprodukte selbst von Hand in der Schweiz her – so auch die Edelweiss-Linie. Die Linie umfasst 14 Naturkosmetika Produkte, wovon 10 vegan sind. Die Edelweiss-Extrakte, die für die Produkte verwendet werden, pflanzt ein Bio-Kräuterbauer im Puschlav (Kanton Graubünden) an. Ausserdem verzichtet das Unternehmen auf sekundäre Verpackungen. Also eine, die ein bereits eingepacktes Produkt nochmals umgibt. Eigentlich logisch, doch in der Kosmetikbranche noch nicht selbstverständlich. Cermony arbeitet ganz nach dem Motto: «Die Haut spürt auch, was nicht drin ist». Deshalb verzichten sie bei ihren Produkten auf Mineral- und Silikonöle, Mikroplastik und Palmöl.