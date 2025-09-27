Dieser Brauengel-Trick von Beyoncé hält bombenfest

Bad-Hair-Days, verwischte Mascara, ein verräterischer Augenring? Existiert im Beyoncé-Universum nicht. Die Queen Bey ist flawless und wacht auch so auf. Naja gut, das stimmt vielleicht nicht ganz. Aber sie hat einen Personal Make-up-Artist. Der heisst Sir John und hat von Pinsel bis Puder alles im Griff. Ein Glück ist der Mann nicht nur talentiert, sondern auch redselig. In seinen Masterclasses verrät er unter anderem, wie diese perfekten Augenbrauen à la Beyoncé funktionieren und dank welchem Mittel sich den ganzen Tag (inklusive Bühnenauftritt, Tanzeinlage und Schweissperlen) nicht ein Härchen aus der Form bewegt.