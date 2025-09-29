Ob zu wenig Schlaf, zu wenig Flüssigkeit oder eine durchzechte Nacht. Augenringe können verschiedene Ursachen haben und sind nicht selten auch genetisch veranlagt. Glücklicherweise lassen sie sich (meistens) mit etwas Make-up kaschieren. Doch Augenringe sind nicht gleich Augenringe. Manche von ihnen sind bläulich, andere wiederum haben einen eher rötlichen Unterton. Dementsprechend kommen auch unsere Concealer irgendwann an ihre Grenzen. Was ihr dann tun könnt? «Color Correcting» – eine Technik, die auf der Komplementärfarbenlehre basiert. Die Farbe eurer Augenringe lässt sich also mit einer anderen Farbe neutralisieren. Wer damals im Kunstunterricht gut aufgepasst hat, wird wahrscheinlich schon erraten können, mit welchen Nuancen man welche Augenringe verschwinden lassen kann. Alle andern lesen hier aufmerksam weiter: