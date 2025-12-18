Dieser simple Trick macht Haarbürsten wie neu

Wir können sie noch so regelmässig von Haaren entfernen. Irgendwann sind Bürsten und Kämme einfach schmutzig. Kein Wunder, gehören sie doch zu den häufigst verwendeten Beauty-Tools im Alltag. Alles, was wir so an Styling-Produkten für unsere Haare gebrauchen, hinterlässt seine Spuren. Conditioner, Gel, Spray, Festiger, Hitzeschutz, Trockenshampoo. Auch Fussel, Staub, Talg und Verschmutzungen aus der Umwelt bleiben in den Borsten hängen. Das alles bietet einen idealen Nährboden für Keime und Bakterien. Deshalb: Bürsten unbedingt regelmässig reinigen. Einmal pro Monat mindestens. Und nicht bloss mit einem Haarshampoo. Das geht zwar auch, ist aber nie so wirkungsvoll wie – Rasierschaum! Richtig gelesen, nichts anders reinigt Haarbürsten so effektiv wie dieser wolkenweisse Schaum. Und er verleiht zudem eine wohlriechende Note.