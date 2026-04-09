«Ein Duft ist vor allem Emotion»

Warum steht gerade die Orangenblüte für Licht?

Fabrice Pellegrin: Ich komme aus dem Süden Frankreichs, aus Grasse. Dort ist das Licht sehr intensiv, die Sonne sehr stark und die Orangenblüte verkörpert genau diese Kraft und diese Helligkeit. Deshalb wollte ich unbedingt mit ihr arbeiten.

Viele verbinden den Duft der Orangenblüte eher mit dem Abend, wenn das Licht nachlässt. Ist das nicht ein Widerspruch?

Marie Salamagne: In der Parfümerie gibt es verschiedene weisse Blüten, etwa Jasmin, Tuberose und Orangenblüte, und jede hat ihren Moment, in dem sie am intensivsten duftet. Die Tuberose entfaltet ihre Kraft eher zum Sonnenuntergang oder sehr früh am Morgen. Die Orangenblüte hingegen braucht die Sonne über den Tag hinweg, um ihre Intensität aufzubauen. Erst dadurch kann sie später ihren charakteristischen Duft entwickeln – genau das hat uns an ihr interessiert.

Wenn Sie für Issey Miyake entwickeln – eine Marke mit japanischen Wurzeln. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit?

Fabrice Pellegrin: Wenn wir für Issey Miyake kreieren, müssen wir die Marke und ihre DNA tiefgehend verstehen. Dieses Verständnis begleitet den gesamten Prozess und gibt uns einen Rahmen. Es beeinflusst die Wahl der Rohstoffe, die oft natürlicher sind als bei westlichen Marken. Unbewusst reisen wir gedanklich und diese Haltung lenkt unsere Arbeit.

Die Duftlinie «Issey» entwickelt sich langsam, fast meditativ. Ist das ein bewusst japanischer Ansatz?

Fabrice Pellegrin: Ja. Die Odyssee begann 1995, vor 30 Jahren. Diese lange Zeitspanne entspricht einer japanischen Auffassung von Zeit: Dinge dürfen sich entwickeln, reifen, sich setzen. Es gibt keinen Druck, sofort das Nächste zu definieren.

Ist das auch der Grund, warum es heute weniger sogenannte Flanker gibt?

Marie Salamagne: Damals ging es darum, das Thema Wasser in all seinen Facetten zu erkunden. Heute stehen andere Elemente wie Salz und Licht im Fokus. Jeder Duft besitzt seine eigene Präsenz, seine eigene Aura – nicht mehr Variationen, sondern klare Aussagen.

Wie werden Parfümeure für eine Marke, ein Projekt, ausgewählt?

Fabrice Pellegrin: Es ist ein Wettbewerbsprozess. Mehrere Parfümeure arbeiten parallel an einem Projekt. Entscheidend ist, wer die Botschaft der Marke am präzisesten versteht und olfaktorisch umsetzt.

Geht es dabei um das Sichtbare oder eher um das Unsichtbare?

Marie Salamagne: Ganz klar um das Unsichtbare. Licht lässt sich nicht sehen, sondern nur empfinden. Jeder erlebt es anders und genau diese subjektive Wahrnehmung versuchen wir in Duft zu übersetzen.