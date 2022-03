Einer der grössten Fashion-Week-Trends? Graue Haare

Bis anhin galt: Wer färbt, schützt sich also davor, als «graue Maus» zu enden: Kaum beachtet, in der Grauzone des Lebens. Die Nichtfarbe Grau steht bei diversen alltäglichen Redewendungen für das Verschwinden von Lebendigkeit. In Wahrheit gibt es übrigens nur zunehmend weniger pigmentierte und damit weiss erscheinende Haare (nicht grau), weil sich der Farbstoff Melanin aus ihnen verflüchtigt. Wie grau der Kopf aussieht, hängt also vom Restanteil der ursprünglichen Haarfarbe ab.