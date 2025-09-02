Trotzdem lieber blond, brünett, schwarz oder errötet?

Bitte sehr, wir verstehen es ja schon irgendwo. Und wer sich jung färben möchte, der darf dies natürlich tun. Aber wusstet ihr eigentlich, dass auch einige Lebensmittel das frühzeitige Ergrauen hinauszögern können? Echt wahr! Die Farbe in unseren Haaren verdanken wir schliesslich Pigmenten in Form von Melanin – und dessen Produktion wird zum Beispiel vom Spurenelement Kupfer unterstützt.

Und Keratin nicht zu vergessen! Das wiederum wird aus Aminosäuren, den Grundbausteinen für Proteine gebildet, und macht unsere Haare (und Haut und Nägel) gesund und widerstandsfähig.