Sonnenschutz für sensible Haut

Wer zu Unreinheiten neigt, checkt das Etikett von Creme oder Spray am besten auf Inhaltsstoffe wie Alkohol, Benzophenone (z.B. Oxybenzon oder Dioxybenzon), Öle und überflüssige Duftstoffe. All das kann zu Irritationen führen und die Poren verstopfen. Haltet nach nicht komedogenen – also leichten mit weniger Ölen – und parfümfreien Produkten Ausschau. Generell gilt: Mineralische Produkte sind für euch weitaus besser geeignet als chemische!