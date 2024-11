Ursprung:

Ferulasäure ist eine organische Verbindung, die zur Klasse der Hydroxyzimtsäuren gehört und natürlich in den Zellwänden von Pflanzen wie Reis, Weizen, Hafer und in bestimmten Früchten und Gemüsearten vorkommt. Sie ist bekannt für ihre starken antioxidativen Eigenschaften und ihre Fähigkeit, die pflanzlichen Zellwände zu stärken und vor äußeren Schädigungen zu schützen. In der Hautpflege wird Ferulasäure wegen ihrer effektiven Schutzwirkung gegen freie Radikale und ihre Fähigkeit, die Wirksamkeit anderer Antioxidantien wie Vitamin C und E zu verstärken, geschätzt.