Die Hadids tun es, Kourtney Kardashian tut es und auch unser Exportschlager Anja Leuenberger hat sich längst öffentlich dazu bekannt: Wer etwas auf sich und seinen Modelkörper hält, der spült schon morgens Unmengen an Wasser mit einem ordentlichen Spritzer Zitrone die Kehle herunter. Das macht nicht nur lustig, sondern ganz offensichtlich auch ziemlich schön. Dabei kann die gelbe Frucht noch so viel mehr, als nur unser Wasser tunen. Wir verraten fünf Gründe, warum die Zitrone unser heiliger – und preiswerter – Gral in Sachen Beauty ist.