Wirkung:

Als eines der effektivsten Feuchthaltemittel zieht Glycerin Wasser aus der Umgebungsluft an und bindet es in der Haut, was zu einer verbesserten Hydratation und einer Aufrechterhaltung der Hautfeuchtigkeit führt. Diese intensive Feuchtigkeitsversorgung hilft, die Haut geschmeidig, weich und elastisch zu halten, und unterstützt die Barrierefunktion der Haut gegenüber äußeren Einflüssen. Glycerin trägt zur Regeneration der Haut bei, indem es die natürlichen Heilungsprozesse fördert und trockene sowie schuppige Hautpartien lindert. Durch seine Fähigkeit, tief in die Haut einzudringen, kann Glycerin auch die Wirkung anderer pflegender Inhaltsstoffe verstärken, was es zu einem geschätzten Bestandteil in vielen Hautpflegeformulierungen macht.