Geschwollene Augen können viele Auslöser haben. Manche, wie zu wenig Schlaf oder zu viel Alkoholgenuss, liegen auf der Hand. Alkohol verlangsamt den Stoffwechsel, wodurch auch der Lymphfluss verringert wird. Nicht so offensichtlich sind andere Übeltäter, wie salzhaltiges Essen oder zu wenig Wasserzufuhr, die trotz ausreichend Schlaf für angeschwollene Lider sorgen. Salz speichert Flüssigkeit und sorgt für Wassereinlagerungen – auch unter den Augen.