Geschwollene Augen können viele Auslöser haben. Manche, wie zu wenig Schlaf oder zu viel Alkoholgenuss, liegen auf der Hand. Alkohol verlangsamt den Stoffwechsel, wodurch auch der Lymphfluss verringert wird. Nicht so offensichtlich sind andere Übeltäter, wie salzhaltiges Essen oder zu wenig Wasserzufuhr, die trotz ausreichend Schlaf für angeschwollene Lider sorgen. Salz speichert Flüssigkeit und sorgt für Wassereinlagerungen – auch unter den Augen.
SOS-Tipps gegen geschwollene Augen:
1. Grüner Hafertee
Nach einer Mahlzeit, die viel Salz enthalten hat – z.B. asiatische Gerichte – mindestens eine Tasse des entschlackenden Tees trinken. Angelagertes Wasser und Stoffwechselabbauprodukte werden so herausgespült. Das sorgt wiederum dafür, dass auch die Augenlider ab-, bzw gar nicht erst anschwellen.
5. Bewegung
Ob ein Runde Joggen oder Yoga – jede Art von Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung und sorgt für den Abtransport von Lymphflüssigkeit und somit zu einem wacheren Blick am Morgen.