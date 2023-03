Graue Haare überfärben? Dann bitte so

Und doch hat sich in den letzten Jahren bezüglich des Alterns einiges getan. Positive Aging ist in. Auch im sonst so künstlichen Hollywood gibt es mit Andie MacDowell und Jodie Foster immer mehr selbstbewusste Silberfüchse. Eine Entscheidung, die nicht für alle in Frage kommt. Muss sie auch nicht. Fühlt man sich mit ein wenig Farbe auf dem Kopf wohler, ist das genauso okay. Damit das Resultat am Ende ein natürliches ist, gilt es beim Überfärben – egal ob zu Hause oder beim Coiffeur – ein paar Regeln zu beachten.