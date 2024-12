Ursprung:

Hyaluronsäure, ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes im menschlichen Körper, findet sich insbesondere in der Haut, in Gelenkflüssigkeiten und im Auge. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Wasser zu binden und somit die Gewebe feucht und elastisch zu halten. Aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeit, ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts an Wasser zu speichern, hat Hyaluronsäure eine Schlüsselrolle in der medizinischen Welt und der kosmetischen Industrie erlangt, insbesondere in der Hautpflege.