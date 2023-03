Was hilft wirklich gegen grosse Poren?

Irgendwann kommt der Moment, in dem wir merken: alles gelogen. Zahnfee. Osterhase. Samichlaus. Beauty-Mittel, die das Hautbild verfeinern. Zumindest letzteres müssen wir nicht komplett anzweifeln. Es gibt sie nämlich tatsächlich – obwohl angepriesene Produkte nicht immer halten, was sie versprechen. Viel Werbung, viel heisse Luft. Wem wir da noch Glauben schenken können? Dermatologin Marinanne Meli von der Praxis Dermanence in Zürich. Die Expertin hat uns erzählt, wie grosse Poren entstehen und wie wir dagegen vorgehen. Es folgt keine erfundene Fabelgeschichte. Sondern: Kompetentes Fachwissen.



Style: Frau Meli, wie entstehen grosse Poren?

Poren sind die Ausgänge der Talgdrüsen, über welche der Talg an die Hautoberfläche gelangt. Der Talg hat eine wichtige Schutzfunktion. Er schützt die Haut vor Umwelteinflüssen, Infektionserregern und Krankheiten. Die Grösse der Poren ist vor allem hormonell und genetisch bedingt. Personen mit Mischhaut und fettiger Haut neigen generell zu vergrösserten Poren.



Warum ausgerechnet diese Hauttypen?

Einerseits ist dort die Talgproduktion höher. Andererseits sammeln sich bei diesen Hauttypen auch vermehrt Hornhautschuppen und Schmutz an. Es kommt zur Verstopfung, die wiederum zu Mitessern führt, welche die Poren ausdehnen. Mit der Zeit ziehen sich erweiterten Poren nicht mehr zusammen und bleiben gross.



Und was begünstigt die Ausweitung der Poren sonst noch?

Sonne, Rauchen, Alkohol. Diese Dinge steigern die Talgproduktion – und somit die Vergrösserung der Poren. Ausserdem führt Sonnenbelastung zusätzlich zur Schädigung der Bindegewebsfasern. Das begünstigt die Hauterschlaffung, was eine Ausweitung der Poren als Konsequenz hat.