Helfen Beeren gegen Falten?

Egal, ob vom Lächeln oder Weinen – niemand bleibt von Falten verschont. Schliesslich sind sie ja auch etwas Schönes und erinnern uns an Momente aus der Vergangenheit. Dennoch versuchen wir oft alles, um unsere innere Jugendlichkeit äusserlich am Leben zu erhalten. Die Lösung dafür versteckt sich aber nicht immer nur in Anti-Aging-Produkten oder beim Schönheitsdoc.
Magische Chemie
Wer weniger Falten möchte, sollte dunkle Beeren auf den Ernährungsplan setzen. Grundsätzlich gilt: je dunkler die kleine Frucht, desto besser. Dann sind nämlich mehr Antioxidantien vorhanden. Heidel- oder Brombeeren enthalten grosse Mengen der magischen Chemieverbindung, die die Haut in ihrem Kampf gegen freie Radikale unterstützt.
Klein aber oho
Nebst Antioxidantien steckt in Beeren auch noch Anthocyan. Dabei handelt es sich um einen Pflanzenstoff, der Falten minimiert. Durch Stress, UV-Strahlen, Nikotin oder andere Umwelteinflüsse kann das Bindegewebe schlaff werden, wodurch unsere Haut spannungslos wirkt. Durch Anthocyane wird die Zellerneuerung im Körper unterstützt. Die Folge? Unsere Haut bleibt länger prall und geschmeidig.
Allrounder-Talent
Dunkle Beeren wie Brom- oder Blaubeeren sind zwar klein, aber stecken voller wichtiger Nährstoffe. Vitamine, Kalium oder Zink lassen uns neben den Antioxidantien und dem Anthocyan nicht nur jünger aussehen, sondern wirken sich auch auf das allgemeine Wohlbefinden des Körpers aus.