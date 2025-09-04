Diverse Beauty-Influencerinnen schwören auf diese Methode, um Falten im Gesicht vorzubeugen und den Alterungsprozess zumindest ein wenig aufzuhalten. Viele von ihnen nutzen Kinesiotape vorrangig, um Fältchen im Nasolabial-Bereich und die Zornesfalte zu glätten. Dabei raten die meisten Beauty-Taper*innen, das Tape ohne es in die Länge zu dehnen auf der Haut aufzutragen. Ausserdem muss die Behandlung regelmässig angewendet und über einen längeren Zeitraum vorgenommen werden, um sichtbare Effekte zu erzielen. Wichtig ist es demnach auch immer wieder einen Pausentag zwischen den Tape-Tagen einzulegen. Gerade, wenn man erst mit der Methode anfängt.