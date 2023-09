Hingucker oder schon zu viel des Guten?

Barock-Nägel sind definitiv ein Statement für Luxus und Opulenz. Sie erinnern an eine Epoche, in der Prunk und Exzess in der Kunst und im Leben gefeiert wurden. Ob man sich für eine extravagante Version mit Edelsteinen und auffälligen Verzierungen entscheidet oder lieber eine subtilere Variante bevorzugt, Barock-Nägel sind definitiv ein Hingucker und zeigen, dass Nageldesign eine Form der Kunst sein kann, die die Geschichte und Kultur auf kreative Weise widerspiegelt.