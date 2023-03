Hornhaut richtig entfernen

In 4 Schritten zu seidig weichen Füssen

Der Frühling steht in seinen Startlöchern. Auch wenn es sich momentan noch nicht ganz danach anfühlt. Bleibt uns also noch etwas Zeit für Selfcare und um unsere Füsse von der Hornhaut zu retten, die sich die letzten Monaten dort angesammelt hat. So gehts!