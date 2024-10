2. Hornhaut entfernen

Nach dem pflegenden Bad geht es daran, die Verhornungen von den Fersen zu entfernen. Als natürliches Tool ist ein Bimsstein die perfekte Lösung dazu: Er besteht aus Vulkangestein und wird wie eine Feile über die Fersen gerieben. Durch seine runde und handliche Form passt er sich gut an den Fuss an und kommt auch an Stellen, die mit einer Feile etwas schwierig zu erreichen sind. WICHTIG: Man sollte nie zu stark feilen, weil eine dünne Schicht Hornhaut nötig ist, um die Füsse vor Bakterien und Schmutz zu schützen.