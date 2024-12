Ursprung:

Ingwer, gewonnen aus der Wurzel der Pflanze Zingiber officinale, ist seit Jahrtausenden ein geschätztes Nahrungsmittel und Heilmittel in vielen Kulturen weltweit. Die Wurzel ist reich an Gingerolen, die für ihre entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt sind. Ingwer wird in der kulinarischen Welt für sein charakteristisches Aroma geschätzt, findet aber auch in der Kosmetikindustrie Anwendung, vor allem in Produkten, die auf natürliche Inhaltsstoffe setzen.