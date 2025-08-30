In 6 Schritten zu langen und glänzenden Haaren

1. Geduld ist das A und O

Selena Gomez, Kim Kardashian, Chrissy Teigen – sie alle wechseln gefühlt täglich vom superlangen Mermaid Hair zum kurzen, akuraten Bob und wieder zurück. Dass das nicht auf ein Wunder von Mutter Natur zurückzuführen ist, liegt auf der Hand. Extensions und Perücken sind hier die Zauberworte. Wer sein natürliches Haar zur Wallemähne züchten will, der braucht vor allem eins: Geduld. Im Durchschnitt wachsen unsere Haare 1 bis 1.5 cm pro Monat. Das klingt nach wenig. In Wirklichkeit sieht man aber trotzdem schnell einen Fortschritt. Also durchhalten und nicht auf halber Strecke wegen Ungeduld die Flinte ins Korn werfen. Wie sagt man so schön? Good things come to those who wait.