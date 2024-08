Internet-Star Noemi Nikita verrät 7 Beauty-Hacks

Ein Ausprobieren ist auch ihr Content. Einen konkreten Tagesablauf hat Nikita nicht. «Genau das mag ich an meinem Job.» Sie kann dann arbeiten, wann sie möchte. Morgens beantwortet sie E-Mails, tauscht sich mit ihrem Management aus. Dann recherchiert sie auf den sozialen Plattformen, was gerade im Trend ist. Sie baut ihr Stativ und Licht auf, dreht die Videos und schneidet das Material dann auf ihrem Handy. Das Drehen dauert circa zwei Stunden, Schneiden eine weitere. Eines hat Noemi Nikita über die Jahre gelernt: «Ich recherchiere viel mehr.» In der Vergangenheit habe sie schon Kollaborationen angenommen, bei denen es nachher zu rechtlichen Schwierigkeiten kam. Das will sie vermeiden. Auch würde sie nie für Alkohol oder Tabak werben. Oft wird Noemi Nikita auf der Strasse von Fans angesprochen. Das freut sie. «Es macht alles realer.» Und erinnert sie daran, dass tatsächlich Menschen hinter dieser nahezu unvorstellbaren Menge an Followern stecken. Abschalten kann sie besonders in ihrem Zuhause, welches sie mit ihrem Freund, dem 28-jährigen Grazer Influencer Joshua Monis, teilt.